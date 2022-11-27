غريزمان فخور بمعادلة إنجاز زيدان في المونديال

أعرب انطوان جريزمان عن فخره بمعادلة عدد التمريرات الحاسمة للأسطورة زين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي، والمساهمة في الفوز على الدنمارك 2 /1 اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لمونديال قطر. وسجل كيليان مبابي هدفي الفوز لديوك فرنسا ليصعد بفريقه إلى دور الستة عشرة للمونديال.

وصنع جريزمان هدف الفوز لمبابي، ليرفع رصيده من التمريرات الحاسمة مع منتخب فرنسا إلى 26 تمريرة ويعادل إنجاز زيدان. وقال جريزمان لمحطة "تي اف 1"، "فخور للغاية بذلك، ولكني أؤكد أنه نتيجة عمل الفريق وليس عملي على المستوى الهجومي أو الدفاعي". وأضاف "الجميع قدم مجهودا استثنائيا اليوم، كان من المهم للغاية الفوز والتأهل".

وختم بالقول "كنا ندرك أنها ستكون مباراة معقدة، لقد خسرنا مرتين في دوري الأمم الأوروبي، قمنا بالكثير من العمل سويا، هؤلاء الذين عادوا عملوا بشكل جيد، إنه فوز جيد للغاية".