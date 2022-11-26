المفاجآت مستمرة.. أمريكا تواصل عقدتها للإنجليز في تاريخ كأس العالم

نجح المنتخب الأمريكي في إيقاف خطورة المنتخب الإنجليزي وفرض عليه التعادل السلبي وكان الطرف الأفضل في المباراة التي أقيمت على استاد البيت بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر، ليحصد كلا المنتخبين نقطة إضافية ويؤجلان الحسم إلى الجولة الثالثة من البطولة عندما يتقابل منتخب إنجلترا مع ويلز، وأمريكا مع إيران.

وفرطت إنجلترا في فرصة تأهلها المبكر لكنها بقيت في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تغلبت على ويلز 2-صفر اليوم أيضا ضمن المجموعة عينها، وجاء المنتخب الأمريكي في المركز الثالث بنقطتين وويلز بنقطة واحدة بس.

وفشل المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الرابع في النسخة الأخيرة في فك عقدته الأميركية وحسم تأهلها المبكر إلى ثمن النهائي، حيث كانت بحاجة إلى الفوز لتكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد فوزها الكبير على إيران 6-2 الإثنين الماضي في الجولة الأولى، لكنها عجزت عن هز شباك الولايات المتحدة وفرطت في الفرصة.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تفشل فيها إنجلترا في الفوز على الولايات المتحدة في المونديال في ثلاث مواجهات حيث خسرت أمامها صفر-1 في دور المجموعات عام 1950 وتعادلتا 1-1 في الدور ذاته في 2010.

وباتت إنجلترا بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي وهي ستلاقي ويلز في دربي بريطاني في الجولة الثالثة الاخيرة، فيما تلعب الولايات المتحدة مع إيران الثلاثاء المقبل.