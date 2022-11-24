ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يدرس عرضين مغريين من ناديين سعوديين تلقاهما اليومين الماضيين.

وكشفت الصحيفة أن نادي النصر السعودي من ضمن الفِرَق التي قدّمت عرضًا مغريًا لكريستيانو رونالدو، للعب في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال التقرير إن كريستيانو سيكون معروضًا في سوق الانتقالات، بعد أن أعلن نادي مانشستر يونايتد انتهاء العلاقة معه رسميًّا يوم الثلاثاء الماضي، وأن نادي النصر من ضمن الخيارات التي سيعيد كريستيانو دراسة عرضها، إلى جانب عرض شقيقه نادي الهلال السعودي؛ وذلك بعد نهاية كأس العالم ٢٠٢٢.

ويبدأ كريستيانو مساء اليوم الخميس، منافسات كأس العالم مع منتخب بلاده بمواجهة غانا؛ حيث سيخوض خامس بطولة للعالم له ولكن هذه المرة دون أن يكون منتميًا لأي نادٍ.