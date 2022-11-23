اتحاد السلة السوري يفرض رسوم على ممثلي وسائل الإعلام

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، عن لائحة اشتراك لممثلي وسائل الإعلام الراغبين في الحصول على بطاقة الاتحاد لتغطية مباريات الموسم الجديد، والتي تراوحت بين 10 و30 ألف ليرة سورية. ونشر الاتحاد السوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اللائحة التفصيلية، لرسوم الاشتراك والحصول على البطاقة الموسمية، والتي جاءت أداناها بقيمة 10 آلاف ليرة سورية لممثلي وسائل الإعلام الحكومية، مقابل رسم اشتراك للوسائل الخاصة والصفحات الـ "فيسبوك" تبلغ 30 ألف ليرة سورية. وأشارت اللائحة إلى فرض رسم اشتراك للإعلاميين المعتمدين من الأندية والبالغ قيمته 25 ألف ليرة سورية، مع تحديد جهات الاتصال في الاتحاد التي يمكن للإعلامين التواصل معها للحصول على البطاقات.