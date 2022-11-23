موعد مباريات اليوم الأربعاء في مونديال قطر 2022.. المغرب يواجه وصيف العالم

يظهر اليوم المنتخب المغربي لأول مرة في بطولة كأس العالم قطر 2022 عندما يواجه وصيف العالم المنتخب الكرواتي في مباراة صعبة وقوية على رابع ممثلي العرب في المونديال بعد ظهور قطر والسعودية وتونس في الأيام السابقة، وتقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة من البطولة.

وتبدأ المباريات عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات ويتقابل المنتخب المغربي مع كرواتيا في مباراة قوية ونفس توقيت مباراة السعودية والأرجنتين أمس الذي انتهت بنتيجة تاريخية وفوز سعودي على الأرجنتين، وفي المباراة الثاني يلتقي المنتخب الألماني مع اليابان عند الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات.

وفي المباراة الثالثة يتواجه المنتخب الإسباني مع منتخب كوستاريكا في المباراة التي يقودها الحكم الإماراتي محمد عبدالله، وذلك عند الساعة الثامنة مساءً، أما المباراة الرابعة فتجمع المنتخب البلجيكي مع كندا عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

مباريات اليوم الأربعاء

23-11-2022

المغرب – كرواتيا (14:00)

ألمانيا – اليابان (17:00)

أسبانيا – كوستاريكا (20:00)

بلجيكا – كندا (23:00)

