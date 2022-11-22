الأهلي يوجه رسالة باللهجة التونسية لعلي معلول في كأس العالم (فيديو)

حرص لاعبو الأهلي المصري على توجيه رسائل دعم لزميلهم في الفريق المتواجد في كأس العالم مع المنتخب التونسي علي معلول، وذلك باللهجة التونسية قبل مواجهة منتخب الدنمارك ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وضمت قائمة منتخب تونس نجم النادي الأهلي علي معلول، الذي يرافق منتخب بلاده ضمن منافسات المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا، وهي المرة الثانية التي يشارك بها علي معلول مع منتخب بلاده بنهائيات كأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو شارك فيه عدد كبير من لاعبي الأهلي وهم حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي وعمرو السولية وأكرم توفيق وعلى لطفي وكرم فؤاد ومحمد شريف ومحمد فخري وحمدي فتحي، وجهوا من خلاله رسائل الدعم باللهجة التونسية للنجم علي معلول.

ويخوض منتخب تونس اليوم الثلاثاء أول مبارياته في البطولة أمام الدنمارك على ملعب المدينة التعليمية.