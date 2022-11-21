هولندا تواجه السنغال.. موعد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم قطر 2022

يشهد اليوم الثاني من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، إقامة 3 مباريات قوية تأتي في مقدمتها مواجهة هولندا مع السنغال ضمن منافسات المجموعة الأولى التي أقيمت بها أول مباراة أمس وجمعت قطر والإكوادور وشهدت فوز الأخير بهدفين دون مقابل ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتاً.

ونجح منتخب الإكوادور أمس في تحقيق الفوز على قطر بهفين دون مقابل أحرزهما في الشوط الأول ليتصدر المجموعة وينتظر المواجهات الصعبة المقبلة أمام هولندا والسنغال.

وتبدأ المباريات اليوم عند الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات ويواجه فيها منتخب إنجلترا نظيره إيران ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة فيما يصطدم منتخب السنغال مع منتخب إنجلترا عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات ثم يلتقي منتخب أمريكا بنظيره الويلزي عند الساعة 11 مساءً.

مباريات اليوم الإثنين

إنجلترا – إيران (17:00)

هولندا – السنغال (20:00)

أمريكا – ويلز (23:00)