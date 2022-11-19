محمد صلاح وهازارد يشعلان مواقع التواصل بعد مباراة مصر وبلجيكا (صور)

شهدت مباراة مصر وبلجيكا مواجهة من نوع خاص جمعت قائد الفراعنة محمد صلاح هداف فريق ليفربول وقائد المنتخب البلجيكي هازارد، وخاصة قبل وبعد المباراة حيث اتضح مدى قوة العلاقة الذي تربط اللاعبين ببعض خلال فترة تواجد صلاح القصيرة التي قضاها في نادي تشيلسي رفقة هازارد.

ونجح صلاح في قيادة منتخب مصر إلى الفوز على المصنف الثاني عالمياً منتخب بلجيكا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين في الكويت، وهي أخر تجارب المنتخب البلجيكي قبل خوض تصفيات كأس العالم، بينما فشل المنتخب المصري في الوصول إلى كأس العالم بعد الخسارة أمام السنغال في المباراة الأخيرة بالتصفيات.

وأثارت صور محمد صلاح وهازارد قبل المباراة عندما تقابلا لأول مرة وبعد المباراة أيضاً رغم خسارة المنتخب البلجيكي الجمهور المصري، حيث ظهر مدى ارتباط اللاعبين معاً بالعناق قبل وبعد المباراة.

وانتقل محمد صلاح إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2014 تحت قيادة المدرب البرتغالي مورينيو، رفقة اللاعب البلجيكي هازارد، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي حيث لعب في 13 مباراة أحرز فيها هدفين، قبل أن يخرج إعارة إلى فورنتينا وروما في إيطاليا.