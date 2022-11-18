مونديال 2022: صربيا تفوز على منتخب البحرين ودياً

أنهت صربيا تحضيراتها لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر من الأحد وحتى 18 أكتوبر، بفوز ودي كبير على مضيفتها البحرين 5-1 اليوم. وبعدما أنهت الشوط الأول متعادلة بهدف لدوشان تاديتش (8) مقابل هدف لعبدالله يوسف هلال (15 من ركلة جزاء)، زج المدرب دراغان ستويكوفيتش في بداية الشوط الثاني بمهاجم يوفنتوس الإيطالي دوشان فلاهوفيتش الذي غاب عن المباريات الأخيرة لعملاق تورينو بسبب الإصابة.

وسرعان ما ترك مهاجم فيورنتينا الإيطالي السابق أثر بتمريره كرة هدف التقدم لتاديتش (50) الذي رد الجميل بعد ثوانٍ، مانحاً فلاهوفيتش فرصة تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الصربي (51).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 87 حين أضاف فيليب دجوريتشيتش، بديل تاديتش، الهدف الرابع بكرة رأسية بتمريرة من فيليب ملادينوفيتش (87)، قبل أن يلعب فلاهوفيتش دور الممرر مجدداً في الهدف الخامس الذي سجله لوكا يوفيتش (89).

وتبدأ صربيا مشوارها في المونديال القطري الخميس بمواجهة من العيار الثقيل ضد البرازيل بطلة العالم خمس مرات، وذلك ضمن المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.