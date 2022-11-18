صدمة للسنغال.. ساديو ماني خارج المونديال

أكد طبيب المنتخب السنغالي، مانويل ألفونسو في الحساب الرسمي للمنتخب على موقع "تويتر"، ابتعاد نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني ولاعب بايرن ميونخ، عن منتخب بلاده في كأس العالم 2022، وذلك بعد محاولات من الجهاز الطبي للمنتخب من تجهيز اللاعب الذي كان قد تعرض لإصابة قوية مع فريقه الألماني.

وقال طبيب المنتخب: "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي الخميس أن تطور (التعافي) ليس ملائما كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم"، ويعتبر هذا الابتعاد صدمة قوية للمنتخب السنغالي بتواجد هداف الفريق الذي كان له الدور الرئيسي والهام في صعود المنتخب إلى البطولة خاصة في المباراة النهائية بالتصفيات أمام المنتخب المصري.

وكان ماني قد تعرض للإصابة في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 نوفمبر الجاري، ورغم ذلك، ضمه المدرب أليو سيسيه إلى تشكيلة السنغال على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وأكد طبيب المنتخب السنغالي، أن ماني سيخضع لتدخل جراحي قريباً، وبذلك يصبح ماني (30 عاما) النجم الأبرز الذي تبعده الإصابة عن النهائيات المقبلة، وسيتعين على مدرب المنتخب السنغالي الآن، استدعاء لاعب بديل لماني، ولديه مهلة حتى الأحد قبل مواجهة السنغال مع هولندا ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم التي تضم أيضا قطر المضيفة والاكوادور.