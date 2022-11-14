كريستيانو رونالدو: تعرضت للخيانة في مانشستر يونايتد ولا أحترم تن هاج

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النار على نادي مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي تن هاج، في تصريحات مثيرة للجدل للاعب قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم، وهو ما أصاب الجمهور الإنجليزي بالصدمة وايضاً إدارة النادي وهو ما أكدته مصادر قريبة من النادي عن اندهاشهم من تصريحات النجم البرتغالي.

وحل كريستيانو رونالدو ضيفاً مع المذيع البريطاني المعروف، بييرس مورغان، في برنامجه التلفزيوني، عبر فيها عن شعوره "بالخيانة" من الطريقة التي عومل بها من قبل مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أنه أصبح "كبش فداء" يُلقى باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ في النادي، ويعتقد أنه يتم إجباره الآن على الرحيل.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقتطفات من تصريحات رونالدو، قال فيها: "تعرضت للخيانة في مانشستر يونايتد، يجعلوني كبش الفداء لجميع أخطاء النادي، وتفاجأت أن النادي لم يتعاطف معي في وفاة ابني، ومرض ابنتي، أشعر وأنهم يدفعوني للرحيل".

وأضاف رونالدو: "أنا لا أحترم المدرب الهولندي تين هاج، لأنه لم يظهر أي احترام لي، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك، على الناس الاستماع إلى الحقيقة، في مانشستر يونايتد حاولوا إجباري على الخروج، ليس المدرب فقط، لكن بعض الأشخاص الآخرين المحيطين بالنادي".

وتابع رونالدو: "يجب عليهم هدم وإعادة بناء الكثير من الأمور، إذا قرروا البدء معي؟ ليس مشكلة بالنسبة لي، أنا أحب هذا النادي وأحب جماهيره فهم دائماً جانبي ، ولكن اذا أرادوا ان يكونوا في القمة فعليهم تغيير الكثير من الأمور".

وأشار رونالدو، إلى أنه لم يكن يملك سوى الاحترام لزميله السابق، المدرب النرويجي أولي غونار سولشير، الذي أقيل بعد أسابيع قليلة من عودة النجم البرتغالي، وكان رونالدو قد دخل في خلافات مع إريك تين هاج وإدارة النادي خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود ويستعيد مكانه في الفريق.

وأكد كريستيانو، أنه كان سينتقل لمانشستر سيتي في صيف 2021 ولكن السير فيرجسون غيّر رأيه ورفض ذلك، وقال رونالدو: "لقد اتبعت قلبي، اتصل بي السير أليكس فيرجسون وقال لي "لن تذهب إلى مانشستر سيتي" وقلت حسناً".

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية قريبة من مانشستر يونايتد، أن إدارة النادي واللاعبون منصدمين من تصريحات رونالدو ويشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب تقليله من احترام النادي والمدرب واللاعبين.