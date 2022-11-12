محمد صلاح يتسبب في عقوبة على يورغن كلوب من الاتحاد الإنجليزي (صور)

تعرض مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب لعقوبة ستجعله غير قادر على متابعة مباراة فريقه اليوم ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ساوثهامبتون، على خط التماس، وسيضطر للجلوس بعيدا في المدرجات، وتوجيه فريقه من خلال مساعديه.

وتتعلق العقوبة بالإيقاف لمباراة واحدة، وغرامة 30 ألف جنيه استرليني، وذلك بسبب سلوكه في مباراة مانشستر سيتي في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها ليفربول 1-0. وكان محمد صلاح نجم وهداف ليفربول سببا في توريط كلوب في العقوبة. وذكرت صحيفة "دايلي مايل" الإنجليزية بأن الاتحاد المحلي لكرة القدم، نجح في الفوز بالاستئناف الذي تقدم به بعد رفع العقوبة المقررة بحق المدرب، ليتم تثبيتها وتنفيذها في لقاء اليوم.

وكان كلوب حصل على بطاقة حمراء في لقاء سيتي، وأبدى سلوكا سيئا تجاه الحكم المساعد غاري بيسويك في 16 أكتوبر الماضي، حيث تهجم عليه بألفاظ شديدة، وصراخ عال جدا بحسب تقرير الحكم. وقررت وقتها لجنة مستقلة معاقبة المدرب بغرامة 30 ألف استرليني فقط، لكن الاتحاد اعتبرها غير كافية، كونها لم تشمل الإيقاف.

وكان اللافت أن سبب انفعال كلوب الشديد على الحكم المساعد، رفضه منح خطأ لصالح محمد صلاح بعد تدخل قوي من لاعب سيتي بيرناردو سيلفا خلال المباراة، حيث جره بقوة من قميصه وتسبب في سقوطه على الأرض، ليصب جام غضبه على بيسويك، ومباشرة بعدها حصل على البطاقة الحمراء من الحكم أنتوني تايلور. وكان عدم إيقاف كلوب لمباراة على الأقل أثار جدلا في الفترة السابقة، كونها من المرات النادرة التي تكتلف لجنة الانضباط بالغرامة فقط مع البطاقة الحمراء. بعدها كلوب اعتذر عن هجومه اللفظي على الحكم، لكنه قال إنه لم يقم بسبه، بل أبدى انزعاجه كون الخطأ كان واضحا، لكنه أصر على أنه لن يتراجع عن رأيه بأن الخطأ صحيح تماما، وتم حرمان فريقه منه.