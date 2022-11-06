بيكيه مودعا برشلونة.. «ولدت هنا وسأموت هنا»

ودع قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه انصار ناديه بطريقة مؤثرة بعد خوضه مباراته الاخيرة في صفوف النادي الكاتالوني والتي انتهت بفوزه على الميريا 2-صفر السبت وتصدرi الدوري المحلي موقتا.

وكان بيكيه اعلن بشكل مفاجىء اعتزاله الخميس الماضي واضعا حدا لمسيرة مظفرة في صفوف برشلونة على مدى 14 عاما شهدت احرازه بطولة الدوري المحلي 8 مرات وكأس اسبانيا 7 مرات ودوري ابطال اوروبا 3 مرات وكأس العالم للاندية 3 مرات والكأس السوبر الاوروبية 3 مرات ايضا.بالاضافة الى تتويجه بطلا للعالم مع منتخب اسبانيا عام 2010 وكأس اوروبا عام 2012.

وقال بيكيه بعد المباراة الذي خرج فيها في الدقيقة 84 عندما وقف له الجمهور تحية للخدمات الكبيرة التي قدمها «عندما نتقدم بالسن، ندرك بان الحياة هي الحب، لكن ايضا معرفة متى الرحيل. حبي لبرشلونة قوي جدا لدرجة انه حان الوقت لكي نبتعد قليلا».

واضاف «انا واثق بأنني سأتواجد هنا في المستقبل. لقد ولدت وسأموت هنا» في الوقت الذي اطلق فيه انصار النادي هتافات «رئيس، رئيس» في اشارة الى امكانية توليه رئاسة النادي مستقبلا.

خاض بيكيه 616 مباراة بألوان برشلونة في مختلف المسابقات سجل خلالها 53 هدفا، وهو خامس اللاعبين الاكثر خوضاً للمباريات في صفوف الفريق الكاتالوني، علماً أنّ الرقم القياسي بحوزه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حالياً (778 مباراة) يليه تشافي مدرب برشلونة حاليا) مع 767 مباراة) ثم سيرجيو بوسكتس (694) وانديرس انييستا (674). وحدهما ميسي (35 لقبا) وانييستا (32 لقبا) احرز عددا اكبر من الالقاب من بيكيه (30).

حمل بيكيه شارة القائد في مباراته الوداعية تقديراً لخدماته وقد دخل الملعب وسط استقبال رائع من جمهور البلاوغرانا.

خاض بيكيه في صفوف منتخب اسبانيا 102 مباراتين على الصعيد الدولي قبل اعتزاله عام 2018 وهو احد 13 لاعبا تخطوا حاجز المئة مباراة دولية في اسبانيا.

بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي حيث لعب في صفوف الاخير 23 مباراة كما اعير خلال هذه الفترة الى صفوف ريال سرقسطة.

خاض 13 مباراة في موسم 2007-2008 في صفوف يونايتد واحرزه معه درع المجتمع والدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا قبل العودة الى برشلونة بعد 4 سنوات عن رحيله عنه عندما كان في صفوف الفئات العمرية.