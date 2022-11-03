ميلان ولايبزيغ يكملان عقد دور الـ16 في أبطال أوروبا.. تعرّف إلى قائمة المتأهلين

أكمل ميلان الايطالي ولايبزيغ الالماني عقد الفرق المتأهلة الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما على سالزبورغ النمسوي وشاختار دانييتسك الاوكراني توالياً بنتيجة مماثلة 4-صفر أمس ضمن منافسات الجولة السادسة الاخيرة. وانضم ميلان ولايبزيغ بالتالي الى 14 فريقاً اخر هي نابولي الإيطالي وليفربول الإنكليزي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي (الثانية) وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي (الثالثة) وتوتنهام الانكليزي وأينتراخت فرانكفورت الالماني (الرابعة) وتشلسي الانكليزي (الخامسة) وريال مدريد الإسباني (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).

في المباراة الاولى على ملعب سان سيرو، حسم ميلان تأهله الى ثمن النهائي للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014. ورفع ميلانو رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني خلف تشلسي المتصدر والفائز على دينامو زغرب الكرواتي 2-1 رافعاً رصيده الى 13 نقطة. ودخل ميلان المباراة وهو في حاجة الى التعادل فقط لتقدمه على منافسه بنقطة واحدة.

افتتح المهاجم الفرنسي المخضرم جيرو التسجيل مستغلاً ركلة ركنية لساندرو تونالي فأرتقى لها فوق الجميع ليسدد برأسه داخل الشباك (14). وفي مطلع الشوط الثاني عزز ميلان تقدمه بهدفٍ ثانٍ عن طريق البوسني كرونيتش من كرة رأسية بعد مجهود فردي للمهاجم الصربي انتي ريبيتش (46).

وسرعان ما حسم جيرو النتيجة نهائياً في صالح فريقه باضافة الهدف الثالث والثاني الشخصي له بعد مجهود فردي رائع للجناح البرتغالي المتألق رافايل لياو ليسدد بيسراه داخل الشباك (57).واختتم البرازيلي ماسياس مهرجان الاهداف بتسجيله الرابع في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع. وفي المجموعة ذاتها، قلب تشلسي تخلفه أمام دينامو زغرب بهدف الى فوز 2-1.

وفي المجموعة السادسة، حذا لايبزيغ حذو ميلان بفوزه الساحق على شاختار دانييتسك برباعية نظيفة. ورفع لايبزيغ الذي كان يحتاج إلى نقطة للتأهل رصيده في المركز الثاني إلى 12 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن ريال مدريد الاسباني المتصدر والضامن تأهله والفائز على سلتيك الاسكتلندي متذيل الترتيب 5-1، في حين تجمد رصيد دانييتسك عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل لخوض ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي تورينو، لم يكن فوز باريس سان جرمان الفرنسي على يوفنتوس 2-1 في عقر دار الاخير كافياً لفريق العاصمة الفرنسية لحسم صدارة المجموعة الثامنة في صالحه لان بنفيكا نجح في الخروج فائزاً على ماكابي تل ابيب الاسرائيلي 6-1 ليخطفها منه في الثواني الاخيرة.

ورفع بنفيكا رصيده الى 14 نقطة متفوقاً على سان جرمان بفارق هدف واحد، علماً بأن المواجهتين بينهما ذهاباً واياباً انتهتا بتعادلهما بالنتيجة ذاتها 1-1.

وعاد مانشستر سيتي الإنكليزي إلى نغمة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل السلبي في الجولتين الماضيتين بفوزه على إشبيلية الإسباني 3-1، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وعزز سيتي الضامن تأهله إلى ثمن النهائي من صدارة المجموعة رصيده إلى 14 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن دورتموند الثاني الذي تعادل مع كوبنهاغن الدنماركي 1-1 والذي حجز مقعده للدور التالي بتعادله السلبي مع سيتي بالذات في الجولة الماضية، فيما يخوض إشبيلية الثالث مع 5 نقاط ملحق الدور ثمن النهائي من مسابقة "يوروبا ليغ".