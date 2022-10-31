لا عدالة بين الأهلي والزمالك.. مرتضى منصور: "جماهير منتسبة زوراً"!

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن رفض مجلس إدارته يرفض بشكل قاطع حرمان النادي من أموال رعاية ومعاملته بطريقة غير عادلة، مشددً على ضرورة التعامل مع القلعة البيضاء كما الحمراء، على حد تعبيره.

وقال مرتضى منصور على صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب": "الشركة الراعية تعطينا 30 مليون جنيه في السنة يخصم منهم 20% للشركة الراعية و12% ضريبة قيمة مضافة و5% للنقابات الرياضية"، مضيفاً: "وفي المقابل تعطي الأهلي أكثر من مليار جنيه رغم أن الزمالك بطل الدوري موسمين وبطل الكأس، وهذا يدل أنه لا يوجد عدالة".

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن مشكلة حدثت في مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي التي انتهت لمصلحة الأهلي بهدفين نظيفين، وقال: "في مباراة السوبر شيكابالا تعرض للسباب بدون سبب من بعض الجماهير المنتسبة للأهلي زوراً، ورغم ذلك وجهنا التهنئة للفريق الفائز".

وتحدث مرتضى منصور عن لقائه مع وزير الرياضة أشرف صبحي وقال: "تحدثت مع وزير الرياضة عن بعض الأزمات الأخرى المتسبب فيها ممدوح عباس ومحمود الخطيب"، مضيفاً أن "نادي الزمالك في أزمة كبيرة لأن هناك شخص يريد مضايقة ملايين من جمهور الزمالك".

وأوضح: "يوم الخميس سوف أكشف ما دار بيني وبين وزير الرياضة في الاجتماع بيننا بشأن الأزمات التي نتعرض لها بشكل متعمد".