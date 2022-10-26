ماذا يحتاج برشلونة لتجنب الانتقال إلى الدوري الأوروبي مجدداً

يخوض فريق برشلونة مباراة بالغة الصعوبة اليوم ضمن المرحلة قبل الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك حين يستقبل بايرن ميونيخ في استاد كامب نو سبوتيفاي الساعة الـ11 ليلا بتوقيت الإمارات (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش).

وبات برشلونة على أعتاب الدخول في سيناريو مرعب مجددا، حيث يعد أقرب بكثير لمغادرة المسابقة رسميا اليوم، والانتقال إلى الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي، كونه يحتل المركز الثالث بـ 4 نقاط فقط، بينما إنتر ميلان لديه 7 نقاط.

ويحتاج الفوز اليوم فقط على أضعف فرق المجموعة الثالثة، فيكتوريا بلزن التشيكي، لكي يحجز رسميا مقعده في الدور المقبل للأبطال، بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة والبايرن، وكذلك الجولة الأخيرة، حين يلتقي إنترميلان مع البايرن، وفيكتوريا بلزن مع برشلونة.

ولم يعد هناك من خيار أمام برشلونة سوى فوز فيكتوريا بلزن على الإنتر في معقل الأخير، مقابل فوزه على بايرن ميونيخ، وانتظار الفوز على فيكتوريا في الجولة الأخيرة، مع انتظار أيضا خسارة الإنتر حين يحل ضيفا على البايرن.

وتبدو الأمور كلها معلقة على فوز فيكتوريا على الإنتر، وهو أمر شبه مستحيل، بالنظر إلى الإنتر سبق وأن فاز على الأخير في أرضه، وفيكتوريا هو أضعف فرق في كل المجموعات بالموسم الجاري لدوري الأبطال، حيث تلقى الهزيمة في أربع مباريات بحصيلة أهداف بلغت 16 هدفا. ويندب برشلونة حظه العاثر، كونه ضيع فرصة إبقاء الامور بيده، لو كان فاز على الإنتر في لقاء الإياب الماضي، لكنه انتزع تعادلا بشق الأنفس، وكان قريبا جدا من المغادرة رسميا.

يذكر أن برشلونة سيتعرف إلى نتيجة مباراة إنترميلان وفيكتوريا قبل أن تبدأ مباراته أمام البايرن، وسبق لمدرب برشلونة تشافي ان قال في تصريح صحافي إن اللاعبين سيتابعون هذه المباراة باهتمام كبير، رغم أنه لا يعول عليها كثيرا.