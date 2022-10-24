قرعة "خليجي 25".. العودة إلى العراق بعد 40 سنة

ستكون مدينة البصرة الثلاثاء على موعد مع قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين، حيث يحتضن فندق "غراند ميلينيوم" الحفل بحضور وفود المنتخبات الثمانية المشاركة.

وتقام البطولة بين 6 و19 يناير المقبل في المدينة الجنوبية.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين واقيمت النسخة الاولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الاخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الاول في تاريخها.

وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الامارات وسلطنة عمان.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي أمهل العراق منتصف سبتمبر لإكمال مراحل انجاز استاد الميناء الدولي (سعة 30 ألف متفرج) ليصبح ثاني ملعب حديث في المدينة الجنوبية الغنية بالنفط في المنطقة التي تشهد بين حين واخر موجات احتجاج شعبي بسبب تدني مستوى الخدمات المعيشية، بعد استاد البصرة الدولي.

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

وانهى اتحاد كأس الخليج بالتنسيق مع الاتحاد العراقي الترتيبات النهائية والتحضيرات الخاصة بحفل القرعة ووجهت دعوات لعدد من نجوم المنتخبات الخليجية للمشاركة فيها.

وانتظر العراق اكثر من أربعين عاماً ليستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وفور وصوله الى مدينة البصرة، قال أمين عام اتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي "نأمل أن يتم حفل اجراء القرعة على اجمل حلة، لانها (القرعة) تمثل الكرة الخليجية وما تتميز به من مكانة. كل التحضيرات لاجراء القرعة جاءت بالتنسيق مع الاتحاد العراقي. انجزنا كل الاجراءات اللوجستية".

واشار الرميحي الى أن "المعضلة الرئيسية لخليجي 25 تتمثل باستاد الميناء الدولي، لكنه (العمل) على وشك الانتهاء منه ليصبح جاهزاً".

وتوزع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (العراق) وبطل النسخة الاخيرة(البحرين) على رأسيهما.

وعقدت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج اجتماعها الأحد في البصرة حيث تمت مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال والاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة، كما ناقشت اللجنة آلية اجراء القرعة وفقاً للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي "فيفا" لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند اجراء القرعة.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لإنجاح إقامة البطولة في العراق وفق الظروف الممكنة، مشيدة بالجهود المبذولة من العراقيين لاستضافتها، مطالبة بتسهيل دخول المشجعين لحضور البطولة.

اعتماد على الحضور الجماهيري

وتعثرت استضافة العراق لكأس الخليج اكثر من مرة بسبب المشاكل الامنية من جهة وتحضيرات واستعدادات العراق من جهة ثانية. ففي عام 2014، نُقلت بطولة خليجي 22 الى السعودية بقرار من رؤساء الاتحادات الخليجية بعدما كانت مقررة في العراق.

وأعرب أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي عن أمله بان تكون قرعة خليجي 25 متوازنة وعادلة لجميع المنتخبات، مشيراً الى أن "الحضور الجماهيري المنتظر سيزيد من اثارة البطولة وربما سيجعل ذلك منتخب البلد المضيف من أكبر المنافسين".

واعتبر نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم احمد عقلة أن "المشاركة في مراسم قرعة خليجي 25 والحضور الى مدينة البصرة مؤشر دعم كبير للاتحاد العراقي لإنجاح البطولة"، مضيفاً "نأمل أن يستمتع الجمهور العراقي بهذه الدورة، ونأمل فيها أيضاً مشاركة مؤثرة للمنتخب الكويتي الذي يمر بمرحلة بناء جديدة".

ويراهن العراق على الحضور الجماهيري اللافت والمتوقع لانجاح البطولة التي تتمتع باهتمام الجمهور العراقي، شأنه شأن بقية جماهير كرة القدم في المنطقة.