"ميسي المغرب".. فعل كل شيء إلا الهدف! (فيديو)

سلطت الصحف الإسبانية الأضواء على المغربي عبد الصمد الزلزولي نجم أوساسونا المتألق مع فريقه في الدوري الإسباني وساهم بقوة في الفوز على إسبانيول بهدف دون مقابل، أمس الخميس، في الجولة العاشرة من "الليغا".

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني "لاليغا" على "تويتر" فيديو للنجم المغربي يراوغ ثلاثة مدافعين من لاعبي إسبانيول على طريقة أسطورة برشلونة السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لطالما راوغ وصال وجال في الملاعب الإسبانية.

وكتب الحساب الرسمي لـ"لاليغا": "إنه ميسي المغرب عبد الصمد الزلزولي" الذي انضم إلى أوساسونا على سبيل الإعارة قادما من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويترقب عشاق الكرة المغربية متابعة اللاعب الزلزولي (20 سنة) مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبلين.