ليفاندوفسكي يمازح بنزيمة "أفضل لاعب في العالم"!

مازح المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عالم الكرة المستديرة الخميس، بقوله إن نظيره الفرنسي كريم بنزيمة سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، في حال لم تُلغ مجدداً.

وكان مهاجم برشلونة الحالي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة الفردية المرموقة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم في العام 2020 عندما كان يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني، لكن الحفل ألغي للمرة الأولى منذ إنشاء الجائزة في العام 1956 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونال ليفاندوفسكي جائزة ترضية إذ حصل على "مهاجم العام" في حفل 2021، في حين فاز الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جرمان بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

قال ليفاندوفسكي لقناة موفيستار الخميس "(بنزيمة) ربما يكون أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف "إذا لم يلغوا (الجائزة)، فمن المحتمل أنه سيفوز بهذه الكرة الذهبية".

وبالفعل، يتقدم مهاجم منتخب "الديوك" وريال مدريد الإسباني على جميع منافسيه في سباق الفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" في حفل الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس بعدما ساهم بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، وتوج هدافاً في المسابقتين.

وفاز بايرن ميونيخ بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020، بفضل تألق ليفاندوفسكي صاحب 15 هدفاً في المسابقة القارية الام العريقة في طريقه للفوز في المباراة النهائية على سان جرمان 1-صفر.

وكان ميسي صرّح خلال حفل 2021 "أردت أن أقول لروبرت (ليفاندوفسكي) إنه لشرف كبير أن أواجهه"، مضيفاً "لقد استحق الفوز بها العام الماضي".