تعرّف إلى الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في "أبطال أوروبا"

يواجه برشلونة الاسباني المدجج بالنجوم خطر الخروج الحقيقي من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بسقوطه في فخ التعادل مع إنتر الايطالي 3-3 أمس في الجولة الرابعة، في حين لحقت أندية بايرن ميونيخ الالماني ونابولي الايطالي وكلوب بروج البلجيكي بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي.

ولحق الثلاثي نابولي (المجموعة الاولى) وكلوب بروج (الثانية) وبايرن ميونيخ (الثالثة) بريال مدريد الإسباني حامل اللقب (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي (السابعة) اللذين حجزا بطاقتيهما الثلاثاء.

على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، دخل برشلونة المباراة وهو مصمم على الفوز وتعويض خسارته ذهابا صفر-1 من اجل امتلاك زمام الامور في المباراتين الاخيرتين لكنه انتزع تعادلا صعبا من ضيفه إنتر الذي بات مرشحا للتأهل على حسابه لانه يكفيه الفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الضعيف في الجولة الخامسة ليحقق هدفه ويدفع بالفريق الكاتالوني لاكمال المشوار القاري في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، ذلك لانه يتفوق على الاخير في المواجهتين المباشرتين. ويملك إنتر سبع نقاط مقابل 4 للنادي الكاتالوني.

وافتتح برشلونة التسجيل عندما مرر سيرجي روبرتو كرة عرضية داخل المنطقة تابعها الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه من مسافة قصيرة داخل الشباك (40)

وفي مطلع الشوط الثاني، انسل نيكولو باريلا من وراء دفاع برشلونة مستغلا تمريرة امامية لأليساندرو باستوني سددها في سقف الشبكة مدركا التعادل (50).

واستغل إنتر هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس من الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو فهيأها لنفسه على صدره ببراعة وتخلص من رقابة اريك غارسيا قبل أن يسددها قوية زاحفة ارتطمت بالقائمين وتهادت داخل الشباك (63).

ونجح الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ادراك التعادل عندما ارتدت الكرة داخل المنطقة من احد مدافعي إنتر فأعادها داخل الشباك (82). ورمى الفريق الكاتالوني بكل ثقله للخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن إنتر فأجأه بهجمة مرتدة سريعة انهاها الالماني روبن غوزنس في الشباك (89). وابى برشلونة الخروج بالخسارة واحتفظ بأمله الضعيف عندما ارتقى ليفاندوفسكي بشكل رائع لكرة برأسه وأسكنها الشباك (90+2). وفي المجموعة ذاتها، بلغ بايرن ميونيخ ثمن النهائي بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2. وتناوب على تسجيل اهداف بايرن السنغالي ساديو مانيه (10) وتوماس مولر (14) وليون غرويتسكا (25 و35)، فيما سجل آدم فلكانوفا (62) ويان كليمنت (75) هدفي فيكتوريا بلزن.