فوز فيرستابن بلقب "فورمولا-1" للمرة الثانية على التوالي

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول رسميا بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى اليوم الاحد وسط أجواء ممطرة. وسجل فيرستابن فوزه الـ12 في الموسم الحالي، متفوقا على سيرجيو بيريز زميله في رد بول وأقرب ملاحقيه تشارلز لوكلير سائق فيراري الذي عبر خط النهاية في المركز الثاني لكنه تلقى عقوبة خمس ثوان بعد انطلاقه مباشرة في المنعطف الصناعي الأخير وسط ضغط من بيريز، ليتراجع إلى المركز الثالث. ولم يتسبب هذا التصرف فقط في ضياع المركز الثاني من لوكلير، لكنه أهدى فيرستابن لقبه الثاني على التوالي في بطولة العالم.

وفي البداية كان يُعتقد ان فيرستابن لن يحصل على النقاط الكاملة لأنه لم يتم إنهاء المسافة الكاملة للسباق ، الأمر الذي كان سيعني ضياع فرصة التتويج عن السائق الهولندي، لكن الارتباك ساد الأجواء بعد الإعلان المفاجئ عن فوز فيرستابن بلقب بطولة العالم بعد احتساب النقاط الكاملة في النهاية لأن السباق تم استكماله ولم يُلغ.

وجاء فوز فيرستابن بلقب بطولة العالم قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم، في تناقض تام مع سيناريو فوزه باللقب في الموسم الماضي حيث حسم البطولة في السباق الختامي في أبوظبي في أجواء مثيرة للجدل، بعد صراع شرس مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وبدأ لوكلير الموسم بشكل قوي لكن فيرستابن سرعان ما فرض هيمنته على البطولة، حيث صبت أخطاء لوكلير وفريقه فريقه في صالح السائق الهولندي.