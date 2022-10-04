برشلونة سيهاجم إنتر في ميلانو اليوم.. تعرف إلى توقيت المباراة

قال تشابي هرنانديز مدرب برشلونة إن فريقه سيحاول أن يتحلى بالشراسة ويفرض إرادته وأسلوبه في ملعب إنتر ميلان عندما يلتقي الفريقان بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقام المباراة في الحادية عشر من مساء اليوم (بتوقيت الإمارات).

ووجد الفريق الإسباني نفسه في «مجموعة الموت» مع إنتر وبايرن ميونيخ حيث اضطر لخوض إعادة لكابوس خسارته 8-2 أمام النادي البافاري في دور الثمانية من نسخة عام 2020.

وبدأ برشلونة مشواره في دور المجموعات بالفوز 5-1 على ضيفه فيكتوريا بلزن لكنه خسر 2-صفر في ميونيخ حيث كان الفريق الأفضل واستحوذ على الكرة، لكنه سقط أمام بايرن الذي سجل هدفين في أربع دقائق عكس سير اللعب.

وقال تشابي في مؤتمر صحفي قبل الرحلة إلى إيطاليا «أصر على أن لدينا أسوأ مجموعة في دوري الأبطال، إنتر منافس قوي. لقد أهدرنا بالفعل فرصة عظيمة أمام بايرن ميونيخ وسنحاول غدا أن نكون الطرف الأكثر فعالية. نريد أن نسيطر ونأخذ المباراة لنصف ملعب منافسنا. أريد أن نلعب كما فعلنا في ميونيخ لكن مع تحقيق نتيجة هذه المرة».

ويتفائل تشابي بشأن بداية برشلونة هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري الإسباني بعد بعض العروض الرائعة لمهاجمه الجديد روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 12 هدفا في تسع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم.

ورفعت النتائج التوقعات في كامب نو بعد أن عانى برشلونة العام الماضي من موسم محبط حيث ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد رحيل هدافه التاريخي للنادي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.



وقال تشابي «نريد دائما أن نكون أبطالا. من الضروري أن تكون لدينا شخصية، ونخاطر ونتحلى بالشجاعة. لا أريد تغيير طريقة لعبنا. لا تراجع أبدا، دائما للأمام. هذا هو حمضنا النووي. إنه أمر إيجابي وأنا سعيد بما يفعله ليفاندوفسكي. يحتاج المهاجم إلى الاستمرار في التسجيل والإضافة إلى أرقامه«.

وسيواجه تشابي مرة أخرى صداعا كبيرا في اختيار تشكيلته أمام إنتر بعد إصابة العديد من لاعبيه البارزين خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

ولن يسافر فرينكي دي يونج ورونالد أرواخو وجول كوندي وممفيس ديباي وهيكتور بيلرين إلى إيطاليا.

ومع ذلك يعاني إنتر أيضا من إصابات لاعبين بارزين مثل روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز ومارسيلو بروزوفيتش.

وقال تشابي عن الإصابات «ستكون خسارة كبيرة لكلا الفريقين. إنتر يعمل جيدا وبجدية حقا. حتى مع الإصابات فإن جوهرهم هو المهم».