نيمار يعلن عن تأييده لـ "بولسونارو" في انتخابات الرئاسة بالبرازيل

أعلن نجم نادي باريس سان جيرمان، نيمار جونيور، عن تأييده للرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، خافيير بولسونارو، في الانتخابات الرئيسية القادمة، وفق لما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونشر قائد منتخب" السامبا" مقطعا مصورا على تطبيق"تيك توك، أعلن فيه تأييده لترشح بولسونارو لولاية رئاسية ثانية، كما نشر مقطعا آخر على موقع فيسبوك يشدد فيه على تأييده للرئيس اليميني.

وقال نيمار، 30 عاماً، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تحياي أيها الرئيس بولسونارو.. أردت أن أشكرك على زيارتك المميزة".

وأضاف:"كان بودي أن أكون متواجدا معك، لكن لسوء الحظ أنا بعيد جدًا.. أتمنى أن تكون قد استمتعت بزيارتك للمعهد، وهو الهدف الأكبر في حياتي".

وكان بولسونارو قد زار معهد نيمار جونيور، وهي مؤسسة خيرية أسسها النجم البرازيلي في العام 2014، وتعمل على تنفيذ برامج تعليمية وثقافية ورياضية لمساعدة 3 آلاف طفل يتيم ومن ذوي النسب المجهول في مدينة برايا غراندي جنوب شرق البلاد، حيث نشأ نيمار.

وسوف يواجه بولسونارو منافسه اليساري لولا دا سيلفا في انتخابات حاسمة تجرى يوم الأحد القادم ( 2 أكتوبر).

وكان الرجلان قد تبادلا الاتهامات في مناظرة علنية جرت في أغسطس الماضي حيث وصف بولسونارو منافسه بأنه "لص" في إشارة لسجنه في 2018 بعد إدانته بالفساد،

لكن لولا أكد أنه بريء عن ودفع عن أداء حكومته عندما كان رئيسا على صعيد الإصلاحات الاجتماعية مؤكدا أن بولسونارو "يدمر البرازيل".