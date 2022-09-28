مونديال 2022.. مقرات وملاعب تدريب المنتخبات الـ32
تم الاستقرار وتحديد مقرّات وملاعب التدريب للمنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في كرة القدم، المقرّر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر، وتاليا مقرات وملاعب تدريب جميع المنتخبات المشاركة:
* المجموعة الأولى:
قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير، 10 كلم غرب وسط المدينة) - منطقة أسباير
الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي) - نادي مسيمير
السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كلم شمال-غرب المدينة) - نادي الدحيل
هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي) - جامعة قطر
* المجموعة الثانية:
إنكلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كلم جنوب الدوحة) - استاد نادي الوكرة
إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كلم غرب الدوحة) - نادي الريان
الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - نادي الغرافة
ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي السد
* المجموعة الثالثة:
الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - جامعة قطر
السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كلم جنوب الدوحة) - ملعب التدريب بسيلين
المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كلم شمال الدوحة) - نادي الخور
بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كلم شمال-غرب وسط المدينة) - نادي الخريطيات
* المجموعة الرابعة:
فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كلم غرب وسط المدينة) - نادي السد
أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، 10 كلم غرب وسط المدينة) - منطقة أسباير
الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي السيلية
تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب العقلة
* المجموعة الخامسة:
إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - جامعة قطر
كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي) - النادي الأهلي
ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كلم شمال الدوحة) - استاد الشمال
اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، منطقة السد، على بعد نحو 4 كلم من سوق واقف) - نادي السد
* المجموعة السادسة:
بلجيكا: منتجع وفِلَل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كلم جنوب-غرب الدوحة) - ملعب التدريب بسلوى
كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة) - أم صلال
المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي الدحيل
كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب الإرسال
* المجموعة السابعة:
البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة) - استاد العربي (حمد الكبير)
صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، وسط المدينة) - النادي العربي
سويسرا: لورويال ميريديان (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة) - جامعة الدوحة
الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، وسط المدينة) - نادي السيلية
* المجموعة الثامنة:
البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (السامرية، 30 كلم شرق-غرب الدوحة) - نادي الشحانية
غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، وسط المدينة) - منطقة أسباير
الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب الإرسال
كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب العقلة
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