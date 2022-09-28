أسباب خسارة تونس القاسية أمام البرازيل (فيديو)

اكتفى منتخب البرازيلي بخماسية في مرمى تونس خلال المباراة التي جمعت الفريقين ودياً ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتنتهي المباراة 5-1 وكانت ستشهد خسارة تاريخية لتونس الذي استقبل 4 أهداف في الشوط الأول فقط، الذي شهد أيضاً حالة طرد للاعب ديلان برون، نتيجة تدخله العنيف على البرازيلي نيمار.

أحرز أهداف البرازيل رافينيا هدفين "للسيليساو"، ريشارليسون نيمار، وبيدرو جيليرمي، بينما سجل التونسي منتصر الطالبي هدف "نسور قرطاج" الوحيد، نتيجة تدخل على البرازيلي نيمار، بقوة لدرجة لم يتردد حكم اللقاء من إشهار البطاقة الحمراء للاعب التونسي.

ويعود أهم اسباب خسارة تونس القاسية أمام نجوم البرازيل إلى الأخطاء الدفاعية والفردية الساذجة خاصة في الشوط الأول إضافة إلى عدم قراءة نجوم البرازيل جيداً خاصة في الهجوم، وهو ما تسببت في وصول لاعبي البرازيل بغزارة إلى المرمى التونسي وتسبب في 4 أهداف في الشوط الأول فقط، وسط حضور جماهيري كبير من المنتخبين، ولولا هدوء اللعب في الشوط الثاني لكان المنتخب التونسي قد تلقى خسارة تاريخية أمام نجوم المنتخب البرازيلي.

وأوقعت قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم"، المنتخب التونسي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب كلا من منتخبات، فرنسا حاملة اللقب، أستراليا والدنمارك، بينما أوقعت منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.