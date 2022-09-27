فهد بن نافل يكشف سبب فشل صفقة انتقال رونالدو إلى الهلال السعودي

كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي أن ناديه كان قريبا من ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح بن نافل أن فشل الصفقة يعود لقرار منع الهلال من قيد اللاعبين من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، وذلك على خلفية قضية اللاعب محمد كنو الذي وقع لنادي النصر رسميا قبل أن يعود ويوقع عقدا جديدا مع الهلال.

وأوضح بن نافل في تصريحات ببرنامج «بودكاست سقراط» الذي يبث عبر اليوتيوب «كنا متفائلين بأن مركز التحكيم سيقرر عدم منع الهلال من قيد اللاعبين لكن ذلك لم يحدث، ونحن نحترم القرار».

وأضاف:«بالطبع يمكن للهلال ضم كريستيانو رونالدو وقادر على مفاوضة أفضل نجوم العالم».

وحول قيمة الصفقة، قال بن نافل: «لا يمكن الحديث عن الأمر، فقد كنا نسير بطريقين، المفاوضات وانتظار قرار مركز التحكيم الرياضي حتى نكمل الخطوة الأخيرة من المفاوضات».