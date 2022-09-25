إعفاء مسؤول تونسي بسبب حدث غير لائق في افتتاح البطولة العربية لكرة اليد

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، عن إعفاء ذاكر العكرمي من مهام مندوب الشؤون الثقافية في ولاية نابل، كما أعلنت الوزارة في بيان تكليف نوال الكداشي بمهام الأشراف على تسيير المندوبية المذكورة بصفة مؤقتة، وذلك على خلفية حضور "راقصة" في حفل افتتاح البطولة العربية لكرة اليد المقامة حالياً في مدينة الحمامات، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر غلوب" الشهر المقبل.

وقالت شبكة "نسمة" التلفزية إن "حفل افتتاح بطولة الأندية العربية، أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى وزارة الشؤون الثقافية في تونس، بإعفاء مندوب الشؤون الثقافية في ولاية نابل".

وأشارت إلى أن الاتحاد التونسي لكرة اليد قال إن المندوبية هي التي تتحمل مسؤولية الإشراف على حفل الافتتاح، مستندا في ذلك إلى بيان صادر عن الاتحاد التونسي، أوضح خلاله للرأي العام أنه تم الاتفاق منذ الجلسات الأولى التحضيرية للبطولة على أن تتكفل المندوبية "الجهوية" للثقافة كلياً بترتيبات حفلي افتتاح البطولتين العربية والأفريقية.

وقال الاتحاد إن اللجنة المنظمة للبطولة والحاضرين في حفل الافتتاح تفاجأوا بالفقرات الفنية والمحتوى الهزيل المقدم والذي لا يرتقي إلى أهمية الحدث ولا إلى الصورة التي يجب أن يعكسها عن الفن والتراث التونسي الأصيل.