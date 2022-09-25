موسيماني يتولى تدريب الأهلي السعودي

أعلن الأهلي السعودي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بشكل مفاجئ عبر "تويتر" تعيين بيتسو موسيماني مدربا جديدا للفريق في وقت مبكر صباح اليوم الأحد.

وترك المدرب الجنوب أفريقي قيادة الأهلي المصري في يونيو حزيران الماضي بعد فترة مميزة شهدت التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.