الزمالك يدعم صفوفه بلاعب بيراميدز عمر جابر

أعلن نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم أن المستشار مرتضي منصور رئيس النادي تواصل مع إدارة نادي بيراميدز لحسم الصفقة في الفترة الماضية قبل أن يوقع عمر جابر على العقود.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للزمالك في جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء لينضم رسميا للفريق في الموسم الجديد.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رحب بالتعاقد مع عمر جابر لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

‎ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت التشادي غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.