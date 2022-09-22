الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإيليكت التشادي بدوري أبطال أفريقيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة الزمالك المصري وإيليكت سبور التشادي، لطاقم تحكيم ليبي.

ويلتقي الزمالك مع ضيفه إيليكت سبور يوم الأحد القادم، باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم الخميس أن كاف أسند إدارة المباراة لطاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول ملف كوفيد - 19 بالمباراة.

ومن المقرر أن تصل بعثة إيليكت سبور إلى القاهرة مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الزمالك.

يذكر أن الزمالك فاز 2 - صفر على منافسه التشادي في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون يوم الأحد الماضي، حيث سجل هدفيه كل من محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.