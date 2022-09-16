هالاند يبدأ حصاد "الجوائز" في الدوري الممتاز

فاز النرويجي المتألق إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلقب أفضل لاعب في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم خلال شهر أغسطس الماضي متفوقا في السباق على ثنائي أرسنال جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد وأيضا على مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش. وتوج هالاند بالجائزة بعد أن أحرز تسعة أهداف خلال خمس مباريات بالدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي في بداية رائعة لمسيرته في إنجلترا.

وحسب أرقام أوبتا فإنه لم يسبق أن أحرز أي لاعب أهدافا أكثر من هالاند خلال شهر واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى لويس سواريز لاعب ليفربول السابق الذي هز الشباك 10 مرات في ديسمبر كانون الأول 2013. وقال هالاند في بيان «أنا سعيد جدا للفوز بهذه الجائزة لأول مرة. إنها بداية موسم هائلة بالنسبة للفريق وأنا أشكر كل من شارك في التصويت». وأضاف هالاند «أتمنى أن أستمر في مساعدة الفريق.. والمضي قدما في بدايتنا القوية في الموسم».

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أول ست جولات متخلفا بنقطة واحدة عن أرسنال اللندني المتصدر. وسيحل فريق المدرب بيب جوارديولا ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في الجولة المقبلة غدا السبت.