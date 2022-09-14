مصر ترغب في استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

أكدت وسائل إعلام مصرية أن مصر ستتقدم بطلب لاستضافة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية 2036، خلال زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إلى مصر يوم 23 ديسمبر الجاري.

وذكر موقع «فيلغول» أن: «تشهد زيارة باخ مقابلة رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، 24 من الشهر نفسه، ضمن وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية».

وأضاف: «يتفقد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب، مقر اللجنة الأولمبية المصرية بإستاد القاهرة الدولي، تمهيداً لاستقبال توماس باخ».

وإذا نالت مصر شرف تنظيم البطولة، ستصبح أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث.