أصغر مصنف عالميا.. ألكاراز يتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

تغلب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز على النرويجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 و6-3 في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس الليلة الماضية ليحرز أول ألقابه الكبرى ويعتلي صدارة التصنيف العالمي لأول مرة.

وحل ألكاراز، الذي أثار إعجاب الجماهير خلال البطولة التي استمرت أسبوعين في نيويورك بفضل حيويته وضرباته القوية، محل الروسي دانييل ميدفيديف في صدارة التصنيف العالمي.

وبات ألكاراز أصغر مصنف أول على العالم منذ بدء تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين عام 1973 وحطم رقم الأسترالي ليتون هويت الذي كان يبلغ عمره 20 عاما عندما تصدر التصنيف العالمي في 2001.

وكان رود يحاول أن يصبح أول نرويجي يعتلي صدارة التصنيف العالمي لكنه لم يتمكن من مجاراة قوة ألكاراز تحت السقف المغلق لاستاد آرثر آش.

وسيتقدم رود المتأهل إلى نهائي رولان جاروس للمركز الثاني في التصنيف.

وكان نهائي الليلة الماضية الأول الذي يجمع بين لاعبين يتنافسان لحصد أول ألقابهما الكبرى وصدارة التصنيف العالمي لأول مرة لكل منهما.