برشلونة يتصدر "الليغا".. وأزمة قلبية لمشجع وإغماء مصور خلال لقاء قادش

ارتقى برشلونة مؤقتًا الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه 4-صفر على مضيفه قادش أمس ضمن منافسات المرحلة الخامسة في مباراة توقفت قرابة نصف ساعة قبل تسع دقائق من نهايتها بسبب تعرض أحد مشجعي الفريق المضيف لأزمة قلبية في المدرجات.

وواصل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بدايته الرائعة للموسم وانفرد بترتيب هدافي الليغا رافعًا رصيده الى ستة بعد أن دخل بديلا وسجل الهدف الثاني (65) بعد أن افتتح الهولندي فرنكي دي يونغ النتيجة (55) قبل أن يضيف البديلان أنسو فاتي (86) والفرنسي عثمان ديمبيليه (90+2) الهدفين الاخرين بعد الاستئناف.

توقفت المباراة حوالي ثلاثين دقيقة في الشوط الثاني بسبب أزمة صحية خطيرة في المدرجات، عكرت الأجواء قليلا. وأشار مصور لوكالة فرانس برس حاضر في الملعب إلى أن أحد المشجعين أصيب بنوبة قلبية قبل إجلائه، كما فقد مصوّر يقوم بتغطية المباراة وعيه بعد ذلك دقائق.

وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديس بعد المباراة "علمنا أنها كانت نوبة قلبية، لكنهم تمكنوا من إنعاش المصاب. هذا أهم شيء. نحن نتحدث عن حياة إنسان وهي أهم بكثير من كرة القدم. اتفقنا على ايقاف المباراة ولحسن الحظ تمكنوا من إنقاذه وتمكنا من إكمالها". ويستعد ليفانوفسكي للعودة الى فريقه السابق بايرن ميونيخ الالماني عندما يحل مع برشلونة في بافاريا الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 81 بعد تعرض أحد جماهير قادش لأزمة صحية وشوهد ليديسما يمرر جهاز صدمات القلب قبل تدخل طبي.

بدا التوتر على محيّا الجماهير واللاعبين وبدا المدافع الاوروغوياني رونالدو أراوخو وهو يتلو الصلاة حتى أمرهم الحكم في الدقيقة 101 الى دخول غرفة تبديل الملابس.

وعاد أتلتيكو مدريد الى سكة الانتصارات بفوزه 4-1 على ضيفه سلتا فيغو ليرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الرابع. وسجل أهداف فريق العاصمة الارجنتينيان أنخل كوريا (9) ورودريغو دي بول (50)، البلجيكي يانيك كاراسكو (66) وهدف عكسي من أوناي نونييس (82). فيما أحرز غابريل فييغا هدف الضيوف الوحيد (71).

وأفادت صحيفة سبورت الكاتالونية نقلا عن رئيس قادش قوله "أعادوا إحياء الشخص المصاب، انتكس مرة أخرى ولم يتمكنوا من وضعه في وضعية مستقرة. لقد نجحوا في النهاية وتمكنوا من إخراجه". وعاد رايو فايكانو الى الانتصارات بعد هزيمتين تواليًا بفوزه 2-1 على ضيفه فالنسيا الذي مني بالخسارة الثالثة هذا الموسم. وتقدم أصحاب الارض عبر إيسي بالاسون (5) وهدف عكسي للشاب نيكو غونزاليس المعار من برشلونة (52). وسجل فالنسيا هدفًا شرفيًا في الوقت بدل الضائع عبر الغيني موختار دياخابي (90+3). وحقق إشبيلية أخيرًا فوزه الاول في الدوري بتفوقه 3-2 على مضيفه إسبانيول.