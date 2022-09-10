الهلال السعودي يهزم الزمالك المصري بركلات الجزاء

فاز فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريق في إستاد لوسيل والذي سيشهد إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2022،

تقدم الهلال بالهدف الأول في اللقاء، عن طريق أوديون إيغالو، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ونجح الزمالك في إدراك هدف التعادل عن طريق أحمد سيد "زيزو"، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1. ولم يستطع الفريقان ترجمة الفرص إلى أهداف في الشوط الثاني مع تبادل الهجمات، ليتجهان إلى ضربات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الهلال 4-1، بعد أن أضاع للزمالك أحمد زيزو، وحمدي الونش، ليفوز الهلال السعودي باللقب الذي جمع الزمالك بطل الدوري المصري مع الهلال بطل الدوري السعودي.