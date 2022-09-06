نجم الزمالك يعلن الرحيل ويوجه رسالة مؤثرة للجماهير

أعلن قائد نجم الزمالك حازم إمام نهاية رحلة 27 عاماً قضاها بين جدران القلعة البيضاء، عقب نهاية عقده وعدم تجديده من قبل إدارة النادي بناء على طلب من مدرب الفريق فيريرا، الذي أكد عدم حاجة الفريق إليه، ليعلن اللاعب بعد ذلك عبر حسابه بموقع انستغرام، نهاية الرحلة مع توجيه رسالة مؤثرة لجمهور الفريق ورئيس النادي مرتضى منصور.

وقال حازم إمام: "نهاية المشوار، أنا مش عارف أبدأ منين ولكن أنا أشكر جمهور نادي الزمالك شكر كبير جدًا سواء من دعمني او انتقدني، أنتم في قلبي مهما حدث".

وكان فيريرا المدير الفني للزمالك قد أكد لإدارة النادي عدم حاجته لخدمات حازم إمام، والاكتفاء بما قدمه للنادي في مسيرته والتي شهدت العديد من البطولات.

وتابع قائد الزمالك: "شكرًا مجلس إدارة نادي الزمالك على الثقة الكبيرة التي أعطيتموني إياها، على مدار 14 سنة توجت من خلالها بـ12 بطولة، وكنت أرغب في المزيد، وأنتم تستحقون أكثر من ذلك بكثير، شكرا أمير مرتضى ونعم القائد والأخ، في كل انكسار وفرحة كنت لا تتخلي عن أحد".

وأكمل: "شكرا للاعبين الذي رأيت فيهم أخوة وحب متبادل لآخر لحظة داخل جدران نادي الزمالك العظيم، وأتمنى لهم التوفيق والمزيد من البطولات لإسعاد الجماهير، شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي على المجهود الجبار، وأخيرًا 27 سنة داخل أعظم كيان داخل جمهورية مصر العربية، ستظل في قلبي مهما حدث".