ميلان يحسم الدربي.. ونابولي ينتزع صدارة مؤقتة للدوري الإيطالي

حسم ميلان حامل اللقب دربي المدينة ضد جاره إنتر 3-2 أمس في مباراة مثيرة في مجرياتها، في حين انتزع نابولي الصدارة موقتاً وبفارق الأهداف بفوزه اللافت على لاتسيو 2-1 في عقر دار الاخير، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من بطولة ايطاليا لكرة القدم. ورفع نابولي رصيده الى 11 نقطة متساوياً مع ميلان ولكن مع أفضلية الأهداف، في حين يتأخر أتالانتا الذي يلعب أمام مونتسا الأحد وروما الذي يستقبل أودينيزي في اليوم ذاته بفارق نقطة، ويملكان فرصة استعادة الصدارة في حال فوزهما.

على ملعب "سان سيرو" الذي يتقاسمه الفريقان، جاءت مجريات اللعب مثيرة منذ الدقيقة الاولى حتى نهاية المباراة. وبالاضافة الى تألق الجناح البرتغالي الواعد رافايل لياو صاحب الثنائية والمخضرم الفرنسي اوليفييه جيرو مسجل الهدف الثاني، فإن ميلان يدين أيضاً بالفوز الى حارس مرماه الفرنسي مايك مانيان الذي تألق في التصدي لمحاولات خطيرة من الارجنتيني لاوتارو مارتينيس والبوسني ادين دجيكو والتركي هاكان تشالهانوغلو.

تقدم إنتر عبر لاعب وسطه الكرواتي مارسيل بروزوفيتش (21)، رد عليه لياو بعدها بسبع دقائق.

وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي جيرو هدف التقدم لميلان (54) بتسديدة بيسراه بتمريرة حاسمة من لياو، قبل أن يعزز الاخير تقدم فريقه بالهدف الثالث بعدها بست دقائق من مجهود فردي رائع داخل المنطقة. وبات لياو أول لاعب برتغالي يسجل ثنائية في تاريخ النادي اللومباردي في مباراة واحدة. بيد أن دجيكو قلص الفارق بهدف فريقه الثاني (67). والخسارة هي الثانية في خمس مباريات لإنتر الذي تنتظره مباراة في غاية الصعوبة امام العملاق الالماني بايرن ميونيخ الاربعاء المقبل على الملعب ذاته.

وحقق نابولي فوزاً ثميناً على الملعب الاولمبي في روما بفوزه على لاتسيو 2-1. افتتح لاتسيو التسجيل مبكراً عبر ماتيا زاكانيي بعد مرور 4 دقائق.

لكن نابولي الذي لم يخسر حتى الان هذا الموسم ادرك التعادل عبر رأسية الكوري الجنوبي مين جاي كيم (38). ومنحه الجورجي خفيشا كفاراتسيخيليا هدف الفوز بتسديدة قوية (61). وتصدر الجورجي مفاجأة الموسم، صدارة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف الى جانب الهولندي تون كوبمينرس من أتالانتا والصربي دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس.

تعادل جديد ليوفنتوس

وعاد يوفنتوس الى دوامة التعادلات بعد ان اكتفى بنقطة واحدة من مباراته مع مضيفه فيورنتينا 1-1. والتعادل هو الثالث ليوفنتوس هذا الموسم في 5 مباريات مقابل انتصارين، فرفع رصيده الى 9 نقاط في المركز الرابع موقتاً. وعلى ملعب "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا، بدأ يوفنتوس المباراة بشكل مثالي عندما افتتح له مهاجمه البولندي الجديد اركاديوش ميليك التسجيل بعد مرور 9 دقائق.

وكان ميليك انتقل الى صفوف السيدة العجوز قادماً من مرسيليا الفرنسي الشهر الماضي ونجح في تسجيل باكورة اهدافه في مباراته الرسمية الاولى منتصف الاسبوع في مرمى سبيتسيا. ونجح أصحاب الارض في ادراك التعادل اثر هجمة مرتدة سريعة بواسطة العاجي كريستيان كوامي الذي سجل في مرمى ماتيا بيران الذي حلّ بدلاً من الحارس الاصيل البولندي فويتشيك تشيتشني المصاب بالتواء في كاحله (29).

وسنحت امام فيورنينا فرصة ذهبية للتقدم عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد من الوافد الجديد الارجنتيني لياندرو باريدس من سان جرمان، انبرى لها الصربي لوكا يوفيتش وتصدى لها بيران (44). وتدخل بيران مرة جديدة لينقذ مرماه من هدف أكيد للمغربي سفيان امرابط في الثواني الاخيرة عندما ابعد تسديدته القوية باطراف اصابعه.