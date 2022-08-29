مدرب النصر يطالب بتحسين الهجوم رغم الفوز في انطلاق الدوري السعودي

استهل مدرب فريق النصر، الفرنسي رودي غارسيا، مشواره بالفوز 1-صفر على الوحدة في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أول من أمس، لكن المدرب الفرنسي طالب بمزيد من الفاعلية على المرمى. وأحرز الكاميروني فينسن أبوبكر هدف اللقاء الوحيد، بعد أربع دقائق فقط من البداية.

وقال المدرب الجديد للصحافيين عقب الانتصار «لم تكن مباراة سهلة، بحثنا عن هدف مبكر، ونجحنا في ذلك، لكن كان يجب أن نتحلى بفاعلية أكبر، ونبحث عن مزيد من الأهداف». لكن مدرب روما ومارسيليا وليون السابق برر ذلك بأنها مجرد المباراة الأولى في الموسم «ويحتاج الفريق إلى كثير من العمل للتطور».

ومستنداً على خبرة مدربه الأوروبية، يعوّل النصر، بطل 2019 الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، على غارسيا لإنهاء احتكار الهلال للقب، وسيخوض المباراة المقبلة أمام التعاون، السبت المقبل.