رد فعل مدير بايرن ميونيخ يُغضب جمهور برشلونة ويُسعد عشاق ريال مدريد! (فيديو)

بعد وقوع اسم فريق بايرن ميونيخ في نفس مجموعة برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التقطت الكاميرات صوراً للمدير التنفيذي للفريق الألماني أوليفر كان الذي حضر حفل سحب القرعة، الخميس، وبدا فيها مبتسماً الأمر الذي اعتبره عدد كبير من جماهير برشلونة استفزازاً لمشاعرهم، خصوصاً أنه يذكرهم بالنتيجة الكارثية التي خسرها الفريق أمام البايرن 2-8 في الدور ربع النهائي موسم 2019-2020.

ووقع برشرلونة وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن التشيكي في المجموعة الثالثة "الحديدية" فيما أسفرت بقية المجموعات عن تنافس متوازن.

هذة كانت ردة فعل اوليفر كان بعد وقوع برشلونة مع بايرن ميونيخ في نفس المجموعة #برشلونة_بايرن_ميونخ #دوري_ابطال_اوروبا #UCLDraw pic.twitter.com/Dxk5qV0nr0 — Sports Photos & Videos HD (@SportsVideosHQ) August 25, 2022

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مشهد أسطورة بايرن ميونيخ أوليفر كان والذي لقي رواجاً كبيراً من جماهير ريال مدريد التي بدورها لم تهدر الفرصة ودأبت على تذكير أنصار برشلونة بخسارتهم الثقيلة فيما احتفلوا بوقوع فريقهم "حامل اللقب" في مجموعة لايبزيغ وشاختار وسلتيك.

والملفت أن المواجهة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونيخ في الموسم الحالي سيكون لها مذاق خاص لاعتبارات عدة أبرزها القاسم المشترك بين الفريقين الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة حيث سيكون مضطراً لمواجهة فريقه السابق الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافا للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية ونال من خلاله على جائزة الأفضل في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا".