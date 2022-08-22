مورينيو يبرىء لاعبا شابا من إصابة نجم روما فينالدوم بكسر في الساق

دعم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي اليوم لاعب وسطه الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى خلال التمارين، وسيغيب لفترة طويلة عن الملاعب ما يرخي بظلاله على مشاركته في مونديال قطر 2022.

وهاجم مورينيو في رسالة نشرها عبر موقعه على انستغرام أيضاً الذين يزعمون أن المسؤول عن إصابة فينالدوم خلال التمارين هو المهاجم الشاب الغاني فيليكس أفينا-جيان (19 عاماً). وكتب مدرب روما "في بعض الأحيان قد تكون كرة القدم سيئة. في غضون أسبوعين فقط، أصبح جيني (فينالدوم) واحداً منا. لسوء الحظ، في حادث مؤسف للغاية تعرض لإصابة خطيرة من شأنها أن تمنعه من اللعب لفترة طويلة".

وأضاف "ليست كرة القدم فقط هي التي يمكن أن تكون قذرة في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الناس قذرين أيضاً... أولئك الذين بدأوا الشائعات بأن شاباً رائعاً مثل فيليكس قد يكون مسؤولاً عما حدث هم حثالة حقيقية". ودعا "مو" فريقه روما إلى خوض مباراته اليوم أمام كريمونيزي ضمن منافسات المرحلة الثانية من "سيري أ" من أجل هذين اللاعبين.

وتعرض اللاعب الهولندي، البالغ 31 عاماً والذي وصل إلى العاصمة روما قبل أسبوعين معاراً من باريس سان جرمان الفرنسي، لهذه الإصابة القاسية قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر (20 نوفمبر - 18 ديسمبر)، ما يثير التساؤلات حول قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده في النهائيات.

ولم يعلن روما عن الوقت المتوقع الذي سيغيب فيه فينالدوم، ووفقاً للعديد من وسائل الإعلام المحلية من المتوقع اتخاذ قرار في غضون أيام قليلة بشأن ما إذا كانت العملية ضرورية أم لا، بعد مناقشات مع المتخصصين بين كل من النادي الإيطالي، سان جرمان والمنتخب الهولندي.

ووصل فينالدوم مجاناً الى سان جرمان العام الماضي في صفقة تمتد حتى 2024 بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنكليزي، إلا أنه عجز عن فرض نفسه أساسياً في تشكيلة النادي الباريسي ما دفعه الى الانتقال هذا الصيف لروما على سبيل الإعارة. وخاض فينالدوم مباراته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد نهاية الأسبوع الماضي ضد ساليرنيتانا (1-صفر) في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي. وأراده المدرب مورينيو في صفوف نادي العاصمة من أجل تعزيز خط وسطه بجانب الوافد الجديد الآخر الصربي نيمانيا ماتيتش.