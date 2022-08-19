انتصار جديد لمرتضى منصور.. وقف تنفيذ حكم الحبس

نجح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من تحقيق انتصار جديد مع ساحة القضاء المصري وأمام غريمه التقليدي رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك بعدما تمكن رئيس النادي من إيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر.

وكشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في تصريح لقناة نادي "الزمالك" أنه تمكن من وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك نظرا لوجود تنازع اختصاص بين حكمين حوله، الأول جاء بتغريمه 10 آلاف جنيه والثاني أقر بحبسه.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر الأربعاء الماضي، قد دانت مرتضى منصور بتهمة السب والقذف لرئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، وعائلته، وقضت بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأكد مرتضى منصور على أنه طبقا للقوانين، فإن الحكم القضائي لن ينفذ، وقال: "أراهن بكل تاريخي، إذا لم تلغَ الأحكام في محكمتي الاستئناف والنقض سأعتزل المحاماة ورئاسة الزمالك".