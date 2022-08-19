ناد جديد ينفي مساعيه لضم رونالدو

نفى هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس لتنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ما تردد حول أن النادي قد يتقدم بعرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال فاتسكه اليوم خلال تقديم التقرير المالي السنوي للنادي :"انضمام كريستيانو رونالدو إلى بوروسيا دورتموند يبدو فكرة ساحرة للوهلة الأولى. أنا أعشق هذا اللاعب. فهو أعظم لاعب أنتجه العالم على الإطلاق."

وأضاف :"المشكلة أنه لا يوجد اتصال مع اللاعب. وبالتالي ليست هناك صفقة انتقال." وذكرت قناة "سي.بي.إس سبورتس" الأمريكية قبل أيام أن بوروسيا دورتموند يشكل "آخر فرصة" لرونالدو كي يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن رونالدو (37 عاما) متمسك بالرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو لا يزال أمامه خياران، إما العودة لفريقه السابق سبورتينج لشبونة البرتغالي أو الانضمام إلى بوروسيا دورتموند. وأضافت الصحيفة، التي لم تذكر المصدر مثل "سي.بي.إس"، أن اتصالات أجريت بالفعل بين بوروسيا دورتموند ورونالدو.