إيرادات الدوري الإنجليزي ترتفع إلى نحو 5 مليارات جنيه استرليني

أصبح بإمكان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "أن تتطلع بتفاؤل" إلى المستقبل بعد أن كشفت الإحصاءات الجديدة لشركة "ديلويت"، وهي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، أن الإيرادات المجمعة ارتفعت إلى أربعة مليارات و900 مليون جنيه إسترليني (خمسة مليارات و900 مليون دولار)، في أول موسم كامل عقب جائحة كورونا.

وأظهرت النسخة الحادية والثلاثين من المراجعة السنوية لشركة "ديلويت" والخاصة بالأَوضاع المالية لكرة القدم ، أن الأرقام ارتفعت بنسبة 8% في موسم 2020 /2021، بعد أن انخفضت من خمسة مليارات و200 مليون إسترليني إلى أربعة مليارات و500 مليون إسترليني في العام السابق له، عقب تفشي جائحة كورونا. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خمسة مليارات و500 مليون إسترليني في موسم 2021 - 2022 ثم إلى ستة مليارات إسترليني في العام التالي، لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير الصادر اليوم فهناك تعافي في سوق كرة القدم على المستوى الأوروبي، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 10% لتبلغ 27 مليار و600 مليون يورو (28 مليار دولار) رغم الغياب شبه الكامل للجماهير عن المدرجات خلال تلك الفترة. وترجع الزيادة في الإيرادات بشكل كبير إلى زيادة إيرادات البث التليفزيوني ونجاح بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وارتفعت إيرادات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ، الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي بنسبة 3% لتبلغ 15 مليار و600 مليون يورو.

وحتى الآن يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حصد 31 مليون جنيه إسترليني فقط من عائدات المباريات ، هو الوحيد من بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي زادت فيه أرباح التشغيل الإجمالية للأندية من 49 إلى 479 مليون جنيه إسترليني. ومع استبعاد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن خسائر التشغيل الإجمالية لأندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى زادت من 461 إلى 901 مليار يورو.