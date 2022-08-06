الزمالك يقترب من لقب الدوري المصري.. وتغريم عاشور بسبب "المبالغة في الاحتفال"

واصل الزمالك سلسلة انتصاراته للمباراة الثامنة تواليا، في رحلة الاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني تواليا بفوز عريض على مضيفه الجونة 4-1، على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم. سجّل رباعية الزمالك أحمد السيد "زيزو" (7 من ركلة جزاء، و38) مبتعدا بصدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا والتونسي سيف الدين الجزيري (57)، وامام عاشور (81 )، وللجونة اسلام عبد النعيم (83).

ولعب الزمالك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 عقب طرد عاشور للمبالغة بالاحتفال مع الجماهير، ما عرض السور الحديدي للمدرجات للسقوط على مشجعي الزمالك. وأعلنت قناة الزمالك، عن تغريم عاشور 50 ألف جنيه مصري (نحو 2600 دولار)، إلى جانب حرمانه من مكافأة الفوز على الجونة.

وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب عاشور، معلقاً على صورة لجماهير الزمالك مع السور الملتوي "سلامتكو (سلامتكم) أهم من الدنيا".

وعزّز الزمالك صدارته بـ69 نقطة من 29 مباراة، مبتعدا بعشر نقاط عن ملاحقه بيراميدز الذي يلتقي المقاولون العرب السبت و13 نقطة عن غريمه التقليدي الاهلي الثالث الذي قرّر الخميس استكمال الدوري باللاعبين الناشئين والعائدين من الاصابة اعتراضاً على التحكيم، فيما تجمد رصيد الجونة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

واستعاد البنك الأهلي ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ ثلاث مباريات بفوزه على ضيفه مصر المقاصة 2-1. وسجل للبنك الاهلي كريم بامبو (6) وفادي فريد (40 من ركلة جزاء) وقلص الفارق للمقاصة محمود فهمي (55). وتقدّم البنك الأهلي للمركز السابع برصيد 41 نقطة، فيما تلقى المقاصة الخسارة الثامنة عشرة هذا الموسم والثالثة تواليا، وتجمد رصيده عن 15 نقطة ليبقى في اسفل الترتيب.