الأهلي السعودي يتعاقد مع الأرجنتيني ألزوجاراي حتى 2023

المصدر: وكالات

أعلن الأهلي، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم الموسم الماضي، اليوم الاثنين تعاقده مع الأرجنتيني ليساندرو جويل ألزوجاراي قادما من يونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري.

وقال الأهلي عبر حسابه على تويتر "الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي أهلاويا حتى 2023 مع أفضلية التجديد لموسم اخر".

ويلعب ألزوجاراي البالغ عمره 32 عاما في مركز الجناح وسبق له تمثيل أندية أتليتيكو بارانا الأرجنتيني وسان خوسيه البوليفي وأوكاس الإكوادوري.

وقال في تسجيل مصور عبر حساب الأهلي "سعدت للغاية بالانضمام لهذا الكيان الكبير وسنجعل الفريق في أعلى مستوى وأتمنى دعم الجماهير".

وأنهى الأهلي الدوري الموسم الماضي في المركز قبل الأخير بعد سلسلة من النتائج الكارثية حيث فاز مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

والأهلي من الأبطال السابقين ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016 وأنهى الموسم قبل الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.

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