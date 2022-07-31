بمشاركة رونالدو.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فايكانو وديا

المصدر: وكالات

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه رايو فايكانو الإسباني، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، بعدما غاب عن رحلة الفريق الخارجية ضمن تحضيراته لبدء الموسم.

ودفع الهولندي إريك تين هاج برونالدو في القائمة الأساسية لمانشستر يونايتد، قبل أن يستبدله في فترة الراحة ما بين الشوطين.

وتثار الشكوك بشأن مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد، في ظل رغبة اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، الرحيل عن النادي الإنجليزي، أملا في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واكتفى مانشستر يونايتد بالحصول على المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ليفشل في التأهل لدوري الأبطال، البطولة المفضلة لرونالدو، ويحجز مقعدا ببطولة الدوري الأوروبي.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، بادر أماد دياللو بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد، غير أن الفريق الإنجليزي لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز ألفارو جارسيا هدف التعادل لرايو فاليكانو في الدقيقة 57.

ويستهل مانشستر يونايتد مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة ضيفه برايتون يوم الأحد المقبل.

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