تأجيل تصفيات أمم إفريقيا بسبب الاستعداد لكأس العالم

المصدر: وكالات

قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد إنه تقرر تأجيل الجولة المقبلة من تصفيات كأس الأمم الافريقية المقررة في سبتمبر المقبل إلى موعد لاحق لإفساح المجال أمام الدول الافريقية الخمس المتأهلة لنهائيات كأس العالم في قطر للاستعداد بصورة أفضل للبطولة بخوض بعض المباريات الإعدادية للبطولة العالمية.

ولم يتم الإعلان عن تأجيل جولة التصفيات خلال الأسابيع الأخيرة بعد تأجيل النهائيات القارية التي كانت مقررة في ساحل العاج في يونيو 2023 إلى يناير 2024.

وانتقد بعض المدربين موعد التصفيات القارية قائلين إنه يفترض أن تخوض فرقهم خلال هذا التوقيت مواجهات مع فرق من قارات أخرى.

وبهذا فإن السنغال على سبيل المثال يفترض أن تعلن عن خوض مباريات بديلة استعدادا لنهائيات كأس العالم بعد قرار التأجيل الافريقي.

والدول الافريقية الأخرى التي تأهلت لنهائيات قطر هي الكاميرون وغانا والمغرب وتونس.

وبعد إقامة أول جولتين من تصفيات كأس الأمم الافريقية في يونيو حزيران الماضي تتبقى أربع جولات.

وقال الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية إنه تقرر تأجيل موعد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات إلى يومي 20 و28 مارس العام المقبل على أن تقام الجولة الخامسة في يونيو 2023 والجولة السادسة في سبتمبر من العام المقبل.

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