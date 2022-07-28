ليفربول يفتقد بيكر وجوتا أمام مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

تأكد غياب حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا عن فريق ليفربول خلال مواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، التي تجرى بعد غد السبت.

وأصيب الثنائي خلال فترة إعداد ليفربول للموسم الجديد، ولن يتمكن أي منهما من خوض المباراة التي تجرى على ملعب (كينج باور)، معقل فريق ليستر سيتي.

ويبدو أليسون بيكر متاحا للعب في وقت أسرع من جوتا، بعد أن استأنف التدريب عقب شفائه من إصابة في البطن، لكن البرازيلي يستهدف المباراة الافتتاحية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام في أغسطس المقبل.

وابتعد جوتا عن الملاعب فترة طويلة بسبب إصابته في أوتار الركبة ولم يشارك حتى الآن مع الفريق في معسكره التدريبي المقام حاليا بالنمسا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي قال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أليسون شارك في تدريب اليوم لوقت أكثر من اليوم السابق، لذلك سيكون بالتأكيد متاحًا للمشاركة في مباراة فولهام، ولكن ليس في لقاء مانشستر سيتي".

وأضاف كلوب "ديوجو ليس هنا معنا فكيف يلعب مباراة كرة قدم؟ سيستغرق الأمر بعض الوقت، لسوء الحظ".

بسبب البداية المبكرة للموسم هذا العام، اعترف كلوب أنه لم يكن لديه وقت كافٍ في فترة ما قبل الموسم للقيام بكل العمل الذي كان يرغب فيه، ولهذا السبب، سيلعب الفريق الأحمر لقاء وديا آخر في اليوم التالي لمباراة الدرع الخيرية، كما ينتظر خوض مباراة أخرى بعد مواجهة فولهام.

وكشف كلوب: "يتعين علينا تمديد الموسم التحضيري، إذا كنت ترغب في ذلك، حتى بعد انطلاق الموسم الجديد".

وأشار المدرب الألماني "نلعب بعد غد السبت ضد مانشستر سيتي ونخوض مباراة ودية يوم الأحد ضد ستراسبورج الفرنسي. ثم فولهام وفي اليوم التالي نلعب مواجهة أخرى".

ورغم ذلك، يأمل كلوب في أن يتمكن فريقه، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنقضي، من الوصول للجاهزية المطلوبة بعد غد ضد سيتي، الفريق الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط أمام أقرب ملاحقيه ليفربول.

واختتم كلوب حديثه قائلا: "إنه لقاء مهم للغاية. لقد لعبنا هذا (النهائي) عدة مرات وسيكون من الرائع أن نفوز به. إنها آخر بطولة محلية لم نفز بها بعد، لذا سوف نحاول الفوز بها ".

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