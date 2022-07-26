الهلال يتوج بطلاً للدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - الإمارات اليوم

توج فريق الهلال أم درمان بطلا للنسخة 27 للدوري السوداني الممتاز، عقب فوزه العريض على فريق توتي الخرطوم بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

سجل أهداف الهلال محمد عبد الرحمن «الغربال»، ووليد «الشعلة»، وعثمان «ميسي».

وكان الهلال في حاجة إلى الفوز أو التعادل خلال مباراته أمام توتي لكي يظفر رسميا باللقب، ونجح الفريق في الفوز بثلاثية ليؤكد أحقيته في الصعود إلى منصة التتويج.

وانفرد الهلال بالصدارة برصيد 77 نقطة من 30 مباراة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه المريخ الذي خاض 29 مباراة، وسيختتم مشواره في المسابقة بملاقاة ضيفه كوبر الخرطوم في وقت لاحق اليوم.

وعزز الهلال رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري المحلي برصيد 29 لقبا.

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