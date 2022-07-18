ليفاندوفسكي لدى وصوله إلى معسكر برشلونة: الانضمام للفريق كان قرارا سهلا للغاية

المصدر: وكالات

أبدى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سعادة بالغة بالانضمام إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك لدى وصوله إلى معسكر الفريق في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وصول ليفاندوفسكي إلى معسكر الفريق بميامي.

وتحدث ليفاندوفسكي عن "فصل جديد" في حياته، وذلك في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الكتالوني.

وقال ليفاندوفسكي، الذي توصل برشلونة إلى اتفاق لضمه من بايرن ميونخ الألماني، :"أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا. الانضمام لبرشلونة كان قرارا سهلا للغاية بالنسبة لي."

وأضاف النجم البولندي الدولي :"برشلونة عائد. أعتقد أنني يمكنني المساعدة في إعادة الفريق إلى القمة في كرة القدم الأوروبية."

وتابع :"أتمنى أن نحقق انطلاقة قوية، أحب التتويج بالألقاب، وهذا يعد فصلا جديدا بالنسبة لي ويحمل تحديات جديدة... هذه فرصة بالنسبة لي، دائما ما كنت أرغب في اللعب بالدوري الإسباني، ضمن صفوف فريق كبير."

وأضاف :"تحدثت بالفعل مع تشافي (المدير الفنني لبشلوونة) وأعرف أفكاره. لقد كان لاعبا رائعا وأمامه مستقبل هائل كمدرب."

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